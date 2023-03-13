В Украину ворвется снежный циклон: синоптик рассказал, когда придет жарища

В среду, 15 марта, на крайнем западе, в Карпатах и местами на Левобережье пройдут дожди, в Карпатах - снег и мокрый снег.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на этой неделе будет переменчивой. Со среды, 15 марта, придут атмосферные фронты и циклоны, которые принесут дожди в Левобережную часть Украины, а в западных областях возможны снег и мокрый снег.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что к концу марта в Украине придет антициклон - он принесет небольшое снижение температуры в Правобережной части страны и сухую погоду.

Во вторник, 14 марта, сохранится погода с переменной облачностью и отсутствием осадков. Только ночью местами в Полесье, а днем в Крыму пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3…+4, днем +8…+14, в западных регионах местами +15…+17.

видео дня

В среду, 15 марта, на крайнем западе, в Карпатах и местами на Левобережье пройдут дожди, в Карпатах - снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с, в Карпатском регионе переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5, днем +8…+14, в Крыму местами +15…+17.

Читайте такжеПочему 14 марта нельзя мыть полы в доме: приметы и что запрещено делать

Погода на март в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

Читайте также: