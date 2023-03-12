Украину окутают сильнейшие снегопады: синоптики рассказали о шторме

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных регионах местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 13 марта в некоторых областях будет с мокрым снегом и дождем. К тому же, на западе возможны порывы ветра.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 13 марта будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, днем в западных областях местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

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Температура ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, в южной части и Прикарпатье до 11 тепла.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных регионах местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области 13 марта будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла. В Киеве ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

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Погода на март в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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