УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украине резко похолодает: синоптик назвала дату приближения мерзкой погоды

8 марта 2023, 15:55
Сильный штормовой ветер и резкие перепады температуры в Украине приведут к очень неприятной погоде.
погода в украине, прогноз погоды
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень неприятной. Как прогнозируют синоптики, 9 марта в Украине будет тепло, но уже на следующий день придет похолодание.

"9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

видео дня

При этом, по словам синоптика, на юге и в центре ожидается +12...+18 градусов

карта погоды

"Погода в ближайшие дни - неоднородная, изменчивая, со скачками атмосферного давления и температуры еще и с порывистым ветром", - добавила Диденко.

карта погоды

Погода на март в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:48

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen

16:38

Угроза для Украины: в Беларусь стянули новые российские войска и эшелоны с техникойВидео

16:31

Скорее умрут, чем предадут: имена женщин, которые влюбляются лишь один раз в жизниВидео

16:30

Грузия не хочет быть Россией: Гела Васадзе - о реальных причинах протестов в ТбилисиЭксклюзив

16:13

Падение Бахмута может произойти в ближайшие дни - СтолтенбергВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:11

"Все божья роса": Макаревич поддержал грузинских протестующих и подколол пассивных россиянВидео

15:55

В Украине резко похолодает: синоптик назвала дату приближения мерзкой погодыВидео

15:49

"Мужчины не разбазаривают свой зад": Чичерина села в лужу, пытаясь поздравить россиянокВидео

15:31

"Народ пойдет против диктаторов": астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скороВидео

Реклама
15:20

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

15:18

Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минутыВидео

15:07

Мог ли боец из Нежина быть военным, расстрелянным россиянами: неожиданная версия

14:32

Зачем добавлять лавровый лист в кофе: ответ удивит

14:30

ВСУ для контрнаступления нужен миллион снарядов - РезниковВидео

14:16

О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечатьВидео

14:16

Ким Бейсингер изуродовала лицо неудачной пластикой

14:14

Любовный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: кто обретет счастье, а кому разобьют сердцеВидео

13:59

"Дать пинка" врагу: ВСУ готовят наступление, Сырский назвал задачу в Бахмуте

13:50

Гороскоп на завтра 9 марта 2023: Девам – риски, Весам – изменения к лучшемуВидео

13:42

Контрнаступление готовится стремительно: 40% военной помощи поступили ВСУ за прошлые месяцы – The EconomistВидео

Реклама
13:36

"Это кто там выживает? И тебе не стыдно?": дочь Поляковой захейтили за фото отдыха в ПарижеВидео

13:01

Вкусно есть и не толстеть: диетолог объяснила, как совместить жирные продукты и правильное питаниеВидео

12:35

РФ тайно получила от Ирана ракеты, 300 тысяч снарядов и 100 миллионов пуль – Sky NewsВидео

12:31

Резников ответил на "слив" о причастности Украины к подрыву газопроводов РФ

12:29

В Кабмине рассказали, когда в Украину привезут системы ПВО типа Patriot - СМИВидео

12:02

Негаснущая звезда Болливуда: как выглядит Джимми из фильма "Танцор диско" сейчас

11:59

Ученые разгадали загадку древнего и жуткого скандинавского чудовища - The TelegraphВидео

11:48

Враг пошел в наступление на Харьковском направлении: в ВСУ назвали "горячий" участок

11:42

"На развалинах поставим флаг РФ": депутат Госдумы раскатил губу и призывает уничтожить КиевВидео

10:59

София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного

10:55

"Верили в спасение до последнего": появились подробности гибели легендарного бойца "Да Винчи"Видео

10:51

"Это терроризм": Зеленский жестко высказался о расстреле пленного бойца ВСУ

10:27

Единого государства больше не будет: эксперт предсказал будущее России после войныВидео

10:21

Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиентВидео

10:13

Запрет на смерть: почему в норвежском городе Лонгйир нельзя умирать

10:12

В Минсоцполитики хотят прекратить платить пенсии части украинцев: кому именноВидео

09:47

ВСУ готовят контрнаступление: Зеленский высказался о ситуации в Бахмуте

09:45

В Киеве продают букет цветов по цене автомобиля: чем он особенный

09:01

"Не пойдете – мы вас пристрелим": в Донецке бросили в подвал 70 "зэков" , потому что не хотят воеватьВидео

08:58

Кремлю надоедает воевать с Украиноймнение

Реклама
08:54

Массовые протесты в Грузии: оппозиция собирает людей на новые митингиВидео

08:51

Гороскоп на сегодня 8 марта 2023: Водолеям – изменения, Скорпионам - предложенияВидео

08:50

РФ не сможет переломить ход войны: американский подполковник назвал сроки наступления ВСУ

08:22

"Был настоящим примером доблести и славы": под Бахмутом погиб комбат львовских десантниковВидео

08:19

"Власть утекает из рук Путина": эксперт рассказал о панике в КремлеВидео

07:52

"Прольется американская кровь": Белый дом назвал 3 причины, почему США помогают УкраинеВидео

07:49

Дочь Охлобыстина поплатилась за неадекватные выходки отцаВидео

07:05

"Перебивались" яблоками и грушами: почему в Советском Союзе не было бананов

07:01

Оккупанты казнили бойца ВСУ за "Слава Украине": в США отреагировали на зверства РоссииВидео

06:33

Живая сила у оккупантов не закончится никогда, но деньги закончатся к лету - СвитанВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять