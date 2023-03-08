В Украине резко похолодает: синоптик назвала дату приближения мерзкой погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень неприятной. Как прогнозируют синоптики, 9 марта в Украине будет тепло, но уже на следующий день придет похолодание.
"9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
При этом, по словам синоптика, на юге и в центре ожидается +12...+18 градусов
"Погода в ближайшие дни - неоднородная, изменчивая, со скачками атмосферного давления и температуры еще и с порывистым ветром", - добавила Диденко.
Погода на март в Украине
Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.
Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.
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