Снегопады и ливни устроят переполох в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

По словам синоптиков Укргідрометцентра, в Украине 10 марта потеплеет до +15 градусов.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет мокрая и с осадками, но теплая. Как сообщают синоптики, в некоторых регионах будет снегопад или небольшой дождь, тогда как столбик термометра днем будет подниматься до +15 градусов.

В Укргидрометцентре отмечают, что в Украине пойдет небольшой дождь и мокрый снег на большинстве территорий, за исключением южной части и центральных областей. Ночью столбик термометра покажет от 4 до 3 мороза, а днем воздух прогреется до 7-14 тепла.

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Погода в Украине на 9 марта

На западе и севере Украины пройдет мокрый снег и дождь, на остальных территориях, кроме юга, ожидается небольшой дождь. Ночная температура воздуха будет от 2 тепла до 3 мороза, дневная будет составлять 1-6 тепла, в Закарпатье и в большинстве центральных областей прогнозируется 7-12 тепла, в южных и восточных областях ночью 3-8 тепла, днем 11-16.

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Погода в Украине на 10 марта

По словам синоптиков, в Украине 10 марта потеплеет до +15 градусов.

Погода на март в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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