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В Украину на 2 дня ворвется лето: синоптик рассказал, где потеплеет до 20 градусов

6 марта 2023, 17:27
В большинстве областей, за исключением северных и северо-западных, температура воздуха будет колебаться от +13 +15 и до +17 +22.
погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале весны удивляет хоть и не морозной, но еще с прохладной погодой. Однако в ближайшее время украинцы смогут насладиться практически летней температурой воздуха.

Синоптик Станислав Щедрин в Facebook сообщил, что украинцев ждет приятный сюрприз от погоды – уже с 11-12 марта почти по всей территории Украины ожидается существенное потепление.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

видео дня

Так, в большинстве областей, за исключением северных и северо-западных, температура воздуха будет колебаться от +13 +15 и до +17 +22.

При этом ночью возможны заморозки.

Синоптик также добавил, что осадки в виде дождей, а также грозы тоже возможны в Украине.

карта погоды

Погода на 8-10 марта

По данным синоптиков Укргидрометцентра, 7 марта в Украине, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах местами прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до -4, а днем ожидается +3 +8. В южной части страны температура поднимется до +9 +14 градусов.

8 марта в Украине, кроме южной части и большинства центральных областей, прогнозируется небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. В Карпатском регионе ожидаются умеренные осадки. Температура ночью ожидается в пределах от +4 до -3 градусов. При этом днем будет +7 +14 градусов.

В четверг, 9 марта, в западных, северных областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На остальной территории ожидается небольшой дождь, в южных (ночью и в центральных) областях без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 градусов тепла до 3 мороза, а днем +1 +6 градусов.

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На Закарпатье и в большинстве центральных областей ожидается +7 +12, в южных и восточных областях ночью +3 +8, а днем +11 +16 градусов.

В пятницу, 10 марта, в западных, северных областях ночью ожидается мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от +2 до -3 градусов, а днем ожидается +1 +7.

карта погоды

Погода на март в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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