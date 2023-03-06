Врежет +19: синоптики рассказал о резком потеплении в Украине

6 марта небольшой мокрый снег пройдет в западных, северных областях, местами в центре Украины, а также на Харьковщине.

Погода в Украине / goodfon

Погода в Украине на этой неделе будет с осадками и порывистым ветром.

Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич, ухудшение погодных условий будет из-за активизации циклонической деятельности в северной части Атлантического океана, влияние которой дойдет до Украины.

Из-за прихода воздушных масс с Запада возможны осадки в виде дождей и мокрого снега, а температура может отличаться от нормы на 3-7 градусов.

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Погода с 6 по 12 марта

6 марта небольшой мокрый снег пройдет в западных, северных областях, местами в центре Украины, а также на Харьковщине. Температура воздуха ночью от -7 до -1, днем – до +6 градусов, а на юге и Крыму воздух прогреется днем до +10.

7 марта ночью небольшой снег в северных и западных областях, днем осадки в виде дождя пройдут в центральных и восточных регионах. Температура воздуха ночью будет от -4 до +2, а днем - до +9 градусов. В центральных, южных областях и Крыму – от +10 до +17.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

8 марта ночью в центральных, южных и восточных областях пройдет небольшой дождь, а в Карпатах и Закарпатье ожидаются умеренные осадки. Днем возможны дожди в большинстве областей, за исключением юго-западной и местами центральной Украины. Температура воздуха ночью от -1 до +5, а днем воздух прогреется до +10. В центральных, восточных, южных и местами западных областях – от +11 до +17.

9 марта на Левобережье пройдут дожди, в северных и западных областях пройдут осадки в виде дождя и снега, в Карпатском регионе синоптик прогнозирует значительные осадки. Температура воздуха ночью в северных и западных областях составит от -4 до +2, на остальной территории - от +5 до +10. Днем в центральных, южных и восточных областях воздух прогреется до +15.

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10 марта небольшие дожди с мокрым снегом возможны по большей части территории Украины. Средняя температура в течение суток составит от -2 до +13, а в южных регионах – до +19.

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Погода на выходные 11-12 марта

В выходные, 11-12 марта, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега на всей территории Украины. Температура воздуха, по словам Кибальчича, не изменится и останется на аномально высоком уровне.

Погода на март в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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