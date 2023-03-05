Украину атакует снежный шторм: синоптики рассказали, где ждать "зимнего Армагеддона"

Погода в Украине до конца следующей недели 12 марта ожидается преимущественно плюсовая температура днем, хотя ночью местами возможны небольшие морозы.
Как прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин 9-10 числа в отдельных регионах будут достаточно сильные осадки.
"В Украине начинается тенденция хоть и медленного, но устойчивого потепления", - написал синоптик в Facebook.
По данным Щедрина, в ближайшее время в стране будет относительно теплая погода, похожая на весеннюю.
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
До 10 марта ожидаются периодические осадки в разных областях, в основном – в виде дождей, снегопадов.
6-7 марта (кроме юга) возможны небольшие дожди с переходом в мокрый снег.
9-10 числа практически по всей Украине есть высокая вероятность сильных дождей из-за циклона с запада, местами – мокрый снег.
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Погода на март в Украине
Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.
Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.
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