Украину атакует снежный шторм: синоптики рассказали, где ждать "зимнего Армагеддона"

До 10 марта ожидаются периодические осадки в разных областях, в основном – в виде дождей, снегопадов.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине до конца следующей недели 12 марта ожидается преимущественно плюсовая температура днем, хотя ночью местами возможны небольшие морозы.

Как прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин 9-10 числа в отдельных регионах будут достаточно сильные осадки.

"В Украине начинается тенденция хоть и медленного, но устойчивого потепления", - написал синоптик в Facebook.

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По данным Щедрина, в ближайшее время в стране будет относительно теплая погода, похожая на весеннюю.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

До 10 марта ожидаются периодические осадки в разных областях, в основном – в виде дождей, снегопадов.

6-7 марта (кроме юга) возможны небольшие дожди с переходом в мокрый снег.

9-10 числа практически по всей Украине есть высокая вероятность сильных дождей из-за циклона с запада, местами – мокрый снег.

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Погода на март в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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