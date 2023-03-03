Весна отменяется: синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине на март

В начале марта в Украине резко похолодает. Синоптики обещают мокрый снег и сильный дождь.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине во многих регионах будет весенней только в субботу, когда будет достаточно тепло. Уже с 5 марта погода будет другой.

К понедельнику в Украину вернутся ночные морозы. По данным метеосайта Sinoptik.ua можно ожидать дождь и минусовую температуру.

В субботу, 4 марта, почти по всей Украине облачно с прояснениями, без осадков. Лишь в Киевской, Житомирской и Черниговской областях местами ожидается небольшой дождь, в Сумской и Харьковской областях — дождь и мокрый снег.

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Прохладно будет на Волыни, Ровенщине, Сумщине, Харьковщине и Черниговщине - до +2…+5. В западных, восточных и центральных регионах воздух прогреется до +5…+8, на юге - до +8…+10.

Ночью по всей стране ожидается около 0, морозы до -3 возможны только в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В воскресенье, 5 марта, в большинстве областей будет прохладно. На западе столбики термометров поднимутся до +1…+3, на севере, в центре, включая Киевскую область , и на востоке — до +2…+5. На юге и юго-востоке воздух прогреется до +6…+8.

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Погода обещает быть комфортной, небольшие дожди ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской и Черниговской областях.

В понедельник, 6 марта, похолодание усилится. Во всех регионах, кроме юга и юго-востока, воздух прогреется до +3…+5 днем, а ночью ожидаются морозы до -3…-5.

На западе страны погода в начале недели будет дождливая, возможен мокрый снег. В остальных областях - без существенных осадков.

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