Весна отменяется: синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине на март

Погода в Украине во многих регионах будет весенней только в субботу, когда будет достаточно тепло. Уже с 5 марта погода будет другой.
К понедельнику в Украину вернутся ночные морозы. По данным метеосайта Sinoptik.ua можно ожидать дождь и минусовую температуру.
В субботу, 4 марта, почти по всей Украине облачно с прояснениями, без осадков. Лишь в Киевской, Житомирской и Черниговской областях местами ожидается небольшой дождь, в Сумской и Харьковской областях — дождь и мокрый снег.
Прохладно будет на Волыни, Ровенщине, Сумщине, Харьковщине и Черниговщине - до +2…+5. В западных, восточных и центральных регионах воздух прогреется до +5…+8, на юге - до +8…+10.
Ночью по всей стране ожидается около 0, морозы до -3 возможны только в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
В воскресенье, 5 марта, в большинстве областей будет прохладно. На западе столбики термометров поднимутся до +1…+3, на севере, в центре, включая Киевскую область , и на востоке — до +2…+5. На юге и юго-востоке воздух прогреется до +6…+8.
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Погода обещает быть комфортной, небольшие дожди ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской и Черниговской областях.
В понедельник, 6 марта, похолодание усилится. Во всех регионах, кроме юга и юго-востока, воздух прогреется до +3…+5 днем, а ночью ожидаются морозы до -3…-5.
На западе страны погода в начале недели будет дождливая, возможен мокрый снег. В остальных областях - без существенных осадков.
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