Украину ждет похолодание: погода будет зимней - синоптик

В столице Украины 3 марта не прогнозируются осадки, а столбик термометра будет показывать около +5 градусов.

Погода в Украине / goodfon.ru, pixabay

Погода в Украине в ближайшие выходные будет не очень теплой и благоприятной. Ожидаются ветер и похолодание.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, в пятницу, 3 марта, почти по всей территории Украины будет преобладать сухая погода без существенных осадков, однако вечером в Сумской области может выпасть мокрый снег из-за прохождения холодного атмосферного фронта.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Порывистый ветер западного направления ожидается в северных областях. Тем временем температура останется без значительных изменений: ночью от -4 до нуля градусов, а в течение дня воздух прогреется до +3 +7 градусов, в южной части и Закарпатье +6 +9 градусов.

В столице Украины – Киеве – 3 марта также не прогнозируются осадки, а столбик термометра будет показывать около +5 градусов.

Погода на выходные

"В субботу усилится ветер. В воскресенье несколько похолодает", - рассказала синоптик.

По данным Диденко, в большинстве областей Украины существенные осадки вряд ли ожидаются.

"Только в северных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег", - добавила она.

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Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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