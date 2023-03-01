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В Украине резко потеплеет: синоптик назвал дату

1 марта 2023, 16:31
С 6 по 10 марта территорией страны пройдут циклоны и связанные с ними атмосферные фронты.
погода, прогноз погоды
Прогноз погоды / goodfon.ru

Погода в Украине в начале марта будет без осадков, однако возможны разные погодные "капризы".

Как сообщает синоптика Игорь Кибальчич, что с 1 по 5 марта столбики термометров будут несколько превышать климатическую норму, хотя ночью опустятся до -1...-7.

На северо-востоке 2 марта ночью местами еще холоднее - на уровне -8...-10.

видео дня

Дневная температура прогреется до +7…+8. На юге и местами на западе – на уровне +9…+11.

"5 марта в северных и восточных областях возможны небольшие осадки в виде мокрого снега", - сказал синоптик, пишет Телеграф.

Ветер будет западный и северо-западный, в отдельные дни с порывами до 15-17 м/с.

С 6 по 10 марта территорией страны пройдут циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. Поэтому погодные условия окажутся неустойчивыми.

карта погоды

Речь идет о перепадах атмосферного давления, изменении температуры воздуха от отрицательных до положительных значений, осадках в виде снега, мокрого снега, на юге, в центре и на востоке - с дождем. Возможны туманы. Местами сформируется неустойчивый снежный покров.

"В этом году первая декада месяца не станет исключением и преподнесет украинцам капризы погоды разного характера", - добавил синоптик.

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Погода на начало марта в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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