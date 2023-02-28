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В начале марта ударит мороз: синоптики дали тревожный прогноз для Украины

28 февраля 2023, 22:48
В центральных и восточных областях на дорогах в первые два дня марта кое-где будет гололедица.
погода в украине, прогноз погоды
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в первый день весны не слишком порадуют украинцев. В Укргидрометцентре отмечают, что прогнозируются осадки, гололедица и морозы.

Ночью и утром 1 марта в большинстве регионов Украины кроме северных и северо-западных областей ожидается небольшой снег, тогда как на юге и востоке выпадут умеренные осадки. Остальные сутки и 2 марта пройдут без осадков.

В центральных и восточных областях на дорогах в первые два дня марта кое-где будет гололедица. В последующие дни таких проблем не прогнозируется.

видео дня
карта погоды

По прогнозу синоптиков, с 1 по 5 марта будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5-12 м/с. Тем временем ночная температура будет морозной: от -7 до -1 градуса.

Днем столбик термометра будет подниматься до 0...+6 градусов.

"На Закарпатье и в южной части 3-9° тепла, завтра в Крыму до плюс 13°; в Карпатах ночью 5-11° мороза, днем около 0°", - добавили синоптики.

карта погоды

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Погода на начало марта в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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