Мороз будет крепким: синоптики рассказали о новой погоде в марте

Погода в Украине в последний день зимы преимущественно без осадков, только ночью на востоке может пройти мокрый снег.
По прогнозам синоптиков, в марте в Украине будет довольно прохладно.
Синоптик Наталка Диденко сообщает, что 28 февраля ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный, иногда с порывами.
Ночью столбики термометров покажут -1 -5 градусов, днем воздух прогреется до +1 +5 градусов. На юге Украины прогнозируется 4-9 градусов тепла, а в Крыму аж до +12 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
В Киеве, во вторник, в ночное время будет –2 -4 градуса, днем потеплеет до 2 градусов с отметкой "плюс". Осадков не ожидается, возможно, даже пробьется солнце.
Синоптик рассказала, что начало марта не принесет серьезных синоптических форс-мажоров - ночью будет подмораживать, днем теплеть. Вероятны периодические осадки.
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Погода на начало марта
В Укргидрометцентре отмечают, что в течение 1-2 марта на большей части территории страны преимущественно без осадков.
В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер северо-западный, 5-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -7 градусов, на юге страны от +4 до -1 градуса, а днем 0 +6.
При этом на Закарпатье и в южной части +3 +9. В
В Крыму будет до +13 градусов.
В Карпатах температура ночью составит -5 -11 градусов, а днем около 0.
Погода на начало марта в Украине
Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.
Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.
Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.
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