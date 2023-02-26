Новые снегопады в Украине: синоптики предупредили о сильных "морозах" в марте

Какой будет погода в марте. Синоптики предупредили о заморозках в Украине и резких перепадах температуры.

Погода в украине / goodfon.ru

Погода в Украине зимой была с резкими перепадами температуры. По данным синоптиков, холодные воздушные массы вернутся в северо-восточные регионы и останутся там в марте.

Как свидетельствуют данные метеосайта Gismeteo в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях в марте настоящая зимняя погода будет царить в этих регионах целую неделю, с 8-го по 13-е число, где ночью возможно понижение температуры до -9.

В южных регионах также будет холодно, мороз прогнозируется до -5 градусов. Днем температура будет колебаться от незначительного "минуса" до небольших "плюсов", осадков не ожидается.

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Карта погоды на март / Gismeteo

Погода в Киеве в марте

В Киеве март будет холодным с морозными ночами, но без сильных осадков. По прогнозам синоптиков, небольшой снег выпадет всего три раза за весь март.

Средняя температура в марте составит около +3 градусов. Первые дни будут морозными и снежными, от -3 до +3 градуса днем. В частности, снег ожидается 1 марта (+4 градуса днем, -2 градуса ночью) и 5 марта (+1 градуса днем и -3 градуса ночью).

С 9 числа немного потеплеет, температура будет держаться в пределах 5-8 градусов тепла днем. Самые теплые дни первого месяца весны будут 14-15 марта и 19-20 числа – около +10 градусов.

Небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в период с 23 по 25 марта.

Ночи в течение почти всего марта будут холодными – от -4 градусов мороза до +5 градусов тепла.

Карта погоды в Киеве на март / Wismeteo

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Погода на начало марта в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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