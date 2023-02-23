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На выходных Украину накроет аномальная погода: синоптики дали резкий прогноз

23 февраля 2023, 18:20
Ожидаются и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах может быть гололедица и туманы.
погода, прогноз погоды
Прогноз погоды в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу февраля запомнится небольшими морозами и умеренными осадками.

По данным сайта meteoprog.com, в пятницу, 24 февраля, несколько потеплеет. Так, температура воздуха ночью на большинстве украинских территорий составит -4…+1, а в восточных областях - -12…-7.

При этом, днём термометры покажут примерно одинаковую температура по всей Украине – от 0 до +5, а в южной половине и на Прикарпатье +5…+10.

видео дня

Также ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в западных, центральных и северных областях, а на дорогах возможна гололедица. Ветер будет южным или юго-западным, со скоростью 7 – 12 м/с.

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В субботу и воскресенье, 25-26 февраля, погода будет неустойчивой. Температура воздуха ночью составит -2…+3, днём 0…+5, а в южных областях в течение суток градусники покажут +3…+8.

При этом также ожидаются и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах может быть гололедица и туманы. Ветер переменных направлений, 5 – 10 м/с.

карта погоды

Погода на начало марта в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

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Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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