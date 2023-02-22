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Украину атакует последний сильнейший мороз: синоптики рассказали о "трескучем" холоде и метелях

22 февраля 2023, 16:04
Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая теплая весенняя погода и сколько будет длится мороз.
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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 23 февраля еще напомнит о зиме. Синоптики рассказали, что погода в Украине будет морозной ночью, а потепление уже придет в ближайшие дни.

Синоптики Укргидрометцентра 23 февраля обещают переменную облачность. Уверяют, что день пройдет без осадков.

Также синоптики предупреждают о юго-восточном ветре на Западе, 5-10 метров в секунду. Пешеходов и водителей просят быть крайне осторожными, ведь на дорогах в северо-восточных областях местами возможна гололедица.

видео дня

Температура в восточных и северо-восточных областях ночью составит 11-16 градусов мороза, днем – 3-8 градусов мороза.

В западных, южных областях и в Крыму ночью температура опустится от 0 до 5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В Закарпатье будет тепло – обещают до 10 градусов тепла.

На остальной территории ночью температура составит 5-10 градусов мороза, днем – от 3 до 2 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом на ближайшие дни По ее словам, ночи 23-24 февраля будут самыми холодными в Украине. Температура воздуха в ночные часы опускается на Востоке до -15 градусов, в большинстве областей - до -11 градусов, на западе и юге до -5 градусов.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В пятницу, 24 февраля, переменная облачность. Днем возможны кратковременные дожди и метели.

Температура воздуха на западе ночью ожидается 0...+3, к югу от 0 до -6 мороза, в центральных, северных и восточных областях ожидается от -2 до -6.

Самая холодная ночь будет в Харьковской, Сумской и Луганской областях, где столбики термометров опустятся до -14 мороза.

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карта погоды

Потепление в Украине

С 25 февраля в Украине уже потеплеет. А начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром.

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Погода на начало марта в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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