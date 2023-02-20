Ворвется ураган: погода в Украине кардинально изменится - синоптики

Во вторник Украину накроет сильный ветер со штормовыми порывами. Во многих областях ветрено уже 20 февраля.

Погода в Украине / goodfon

Погода в Украине уже завтра, 21 февраля, резко изменит свой курс. Как сообщают синоптики, страну "посетит" циклон Willy с атмосферными фронтами.

По словам Натальи Диденко, практически повсюду будет дождь и мокрый снег, и сильный ветер, при этом температура воздуха возрастет.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия. видео дня

"В течение дня столбики термометров будут колебаться от 3 до 9 градусов тепла, на юге и западе местами до +10+13 градусов. Разве что незначительный мороз будет наблюдаться ночью (ночью!) в восточной части Украины", - прогнозирует она.

Также во вторник Украину накроет сильный ветер со штормовыми порывами. Во многих областях ветрено уже 20 февраля. Порывы ветра будут достигать 15-20 и более метров в секунду.

В Киеве 21 февраля ожидается дождь, сильный ветер и 5 градусов тепла. Утром и вечером, когда температура воздуха будет снижаться, возможен мокрый снег.

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Погода на начало марта в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

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Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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