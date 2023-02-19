Несется новый снежный циклон: синоптики назвали самый морозный день в Украине

Синоптики сообщают, что высокая температура на улице обусловит то, что снег превратится в дождь.

Погода в Украине / goodfon.ru, pixabay

Погода в Украине с каждым днем все меньше напоминает зиму. В то же время синоптики прогнозируют снегопады в ближайшие дни.

Народный синоптик Станислав Щедрин отмечает, что 19 февраля поздно вечером, а также ночью на 20 февраля в Украину придет циклон с Запада, поэтому на всей территории страны ожидаются осадки смешанной фазы, кое-где пройдут снегопады.

В то же время, высокая температура на улице обусловит то, что снег превратится в дождь.

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Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

"Ночью столбик термометра будет показывать от -3 до +2 градусов, а днем воздух прогреется до +4 +7 градусов тепла", - говорит он.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что с 20-26 февраля ожидается преимущественно минусовая температура ночью.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода с 20 по 26 февраля

В течение недели осадки будут чередоваться с солнцем, ветер будет порывистым. Ночью в большинстве областей будет преобладать минусовая температура, особенно 23 и 28 февраля.

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Погода на начало марта в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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