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Морозов больше не будет: синоптики рассказали, когда Украину накроет сильнейшее потепление

17 февраля 2023, 16:34
На западе страны воздух прогреется до +10…+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.
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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу февраля будет невероятно теплой. Синоптики ожидают -3…+3 ночью и до +4…+9 днем.

Народный синоптик Станислав Щедрин сообщает, что конец февраль и начало март начнется с потепления. Температура будет колебаться в пределах +9…+11.

На западе страны воздух прогреется до +10…+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

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"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", — сказал синоптик.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

В начале апреля в Украине будет прохладнее. В частности, в Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины — первые весенние ливни и грозы.

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Погода на выходные 18 и 19 февраля

В субботу на Закарпатье, в Черновицкой, Ивано-Франковской, а также в южных и юго-восточных областях термометры покажут практически апрельские +9…+11.

В Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях будет почти так же тепло — +7…+9.

Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке страны. В Днепропетровской, Сумской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях столбики термометров не поднимутся выше +2…+4.

Ночью на западе и северо-западе ожидается около +2…+4, в Одесской области, на юге и в центре – около 0, на севере – до -4, а в Луганской и Харьковской областях – до -13.

Днем будет облачно с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег.

В воскресенье на Закарпатье, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях воздух прогреется до +5…+8, в остальных западных регионах, а также на севере, юге, юго-востоке и в центре — до +4…+6.

На востоке и на северо-востоке — до +2…+4. Ночью на большей части территории Украины температура будет около 0 °С.

На западе и севере страны воскресенье будет пасмурным с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег.

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Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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