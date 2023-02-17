Морозов больше не будет: синоптики рассказали, когда Украину накроет сильнейшее потепление

Погода в Украине к концу февраля будет невероятно теплой. Синоптики ожидают -3…+3 ночью и до +4…+9 днем.
Народный синоптик Станислав Щедрин сообщает, что конец февраль и начало март начнется с потепления. Температура будет колебаться в пределах +9…+11.
На западе страны воздух прогреется до +10…+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.
"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", — сказал синоптик.
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
В начале апреля в Украине будет прохладнее. В частности, в Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины — первые весенние ливни и грозы.
Погода на выходные 18 и 19 февраля
В субботу на Закарпатье, в Черновицкой, Ивано-Франковской, а также в южных и юго-восточных областях термометры покажут практически апрельские +9…+11.
В Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях будет почти так же тепло — +7…+9.
Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке страны. В Днепропетровской, Сумской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях столбики термометров не поднимутся выше +2…+4.
Ночью на западе и северо-западе ожидается около +2…+4, в Одесской области, на юге и в центре – около 0, на севере – до -4, а в Луганской и Харьковской областях – до -13.
Днем будет облачно с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег.
В воскресенье на Закарпатье, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях воздух прогреется до +5…+8, в остальных западных регионах, а также на севере, юге, юго-востоке и в центре — до +4…+6.
На востоке и на северо-востоке — до +2…+4. Ночью на большей части территории Украины температура будет около 0 °С.
На западе и севере страны воскресенье будет пасмурным с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег.
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Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.
Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.
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