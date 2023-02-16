В Украине резко испортится погода: синоптики назвали дату шторма

Снег и дождь прогнозируется в западных и местами центральных областях, на остальной территории Украины сухо.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие выходные будет снежной и дождливой. Как прогнозируют синоптики, ожидаются порывистый ветер.

Синоптик Игорь Кибальчич добавляет, что на выходных ощутимо потеплеет.

17 февраля

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Снег и дождь прогнозируется в западных и местами центральных областях, на остальной территории Украины сухо. В восточных и северных областях в ночное время ожидаются морозы на уровне -15…-10 градусов, на остальной территории -5…0. Днем столбики термометров будут показывать -1…+4 градуса, на севере Левобережья -6…-1.

18–19 февраля

По всей Украине ухудшится погода - ожидается снег с переходом в дождь. Однако потеплеет - в ночное время прогнозируется до -1…+4 градусов ночью, в дневные часы воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В западных и южных областях градусы будут по-настоящему весенними - от 8 до 13 с отметкой "плюс".

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Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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