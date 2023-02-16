В Украине резко испортится погода: синоптики назвали дату шторма

Погода в Украине в ближайшие выходные будет снежной и дождливой. Как прогнозируют синоптики, ожидаются порывистый ветер.
Синоптик Игорь Кибальчич добавляет, что на выходных ощутимо потеплеет.
17 февраля
Снег и дождь прогнозируется в западных и местами центральных областях, на остальной территории Украины сухо. В восточных и северных областях в ночное время ожидаются морозы на уровне -15…-10 градусов, на остальной территории -5…0. Днем столбики термометров будут показывать -1…+4 градуса, на севере Левобережья -6…-1.
18–19 февраля
По всей Украине ухудшится погода - ожидается снег с переходом в дождь. Однако потеплеет - в ночное время прогнозируется до -1…+4 градусов ночью, в дневные часы воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В западных и южных областях градусы будут по-настоящему весенними - от 8 до 13 с отметкой "плюс".
Читайте такжеПочему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делать
Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.
Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.
Читайте также:
- Никогда не разваливаются и получаются безумно сочными: тайный рецепт ленивых голубцов
- Вкуснее рецепта не найти: бесподобные ажурные блины на Масленицу с 1 чайной ложкой секретной добавки
- Никто не сможет отказаться: знаменитый рецепт хрустящего печенья Гусиные лапки