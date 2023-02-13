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В Украину ворвется сильный шторм: синоптики объявили об опасности и сильном снегопаде

13 февраля 2023, 16:15
При прохождении атмосферного фронта будет усиливаться северный ветер временами до 15-20 метров в секунду.
погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на день святого Валентина будет не совсем романтичной. Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет мокрый снег и дождь.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что самые сильные осадки ожидаются на востоке, юго-востоке Украины, Полтавщине и части Днепропетровщины.

На остальной территории прогнозируется небольшой мокрый снег или дождь. Минимальная вероятность осадков - в западных областях.

видео дня

При прохождении атмосферного фронта будет усиливаться северный ветер временами до 15-20 метров в секунду.

В то же время, температура воздуха 14 февраля будет довольно высокой - днем ожидается 2-7 градусов со знаком "плюс", в восточной части, Полтавской и Днепропетровской областях будет прохладнее - 0+4 градуса.

В Киеве во вторник ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер. Днем столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла.

В Укргидрометцентре отмечают, что в среду 15 февраля и четверг 16 февраля, температура воздуха ночью опуститься до -2 -9 градусов. Днем ожидается от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. В восточных, северо-восточных областях синоптики прогнозируют от 0 -5 градусов.

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карта погоды

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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