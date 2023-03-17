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Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в марте

17 марта 2023, 17:06
Погода в начале недели будет теплой по всей Украине. Синоптики прогнозируют резкое потепление.
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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на этих выходных еще будет прохладной, но с 20 марта Украину ждет потепление.

По данным синоптиков, небольшие дожди пройдут на востоке страны в воскресенье, 19 марта. Однако ночью столбики термометров кое-где опустятся ниже 0 °С.

Погода на 18 марта в Украине

В субботу на большей части Украины ожидается переменная облачность, на западе страны день будет солнечным.

видео дня

Осадков не предполагается, поэтому можете смело планировать поход по магазинам, встречи с друзьями или долгожданную пробежку на стадионе. На западе, юго-западе, юго-востоке и юге страны воздух прогреется до +9…+12, в северных, центральных и восточных регионах — до +7…+9.

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Погода на 19 марта

В воскресенье погода будет теплой и солнечной в большинстве регионов. Небольшой дождь пройдет только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

На западе страны столбики термометров покажут около +15, на юге и в центре — +10…+12, в восточных и северных областях — +6…+9.

Погода на 20 марта

Погода в начале недели будет теплой по всей Украине. Днем на востоке, юге и центре термометры покажут +9…+11, в остальных регионах будет еще теплее — +12…+14.

По данным синоптиков meteoprog.com, самой теплый день можно ждать 23 марта и в последние дни месяца.

карта погоды

Когда в Украине потеплеет

По данным синоптиков, с 20 марта в Украине можно ждать потепления. Днем в южных, западных и центральных областях прогнозируется 12...18 градусов тепла. В восточном регионе прогнозируется от +9 до +12 градусов.

А вот 24 марта уже можно ждать летней жары. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.

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