В Украину неожиданно ворвется мороз: синоптик рассказала, где ждать настоящую зиму в марте

Погода в Украине, несмотря на весну на календаре, вновь покажет свой характер. Синоптики прогнозируют морозы, которые накроют Украину этой ночью.
"В ближайшую ночь морозы будут составлять в западных областях Украины -1...-6 градусов. Днем "минусы" утихнут, ожидается +4...+9 градусов, на юге Одесской области, в Крыму и Приазовье +8...+12 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.
По ее прогнозу, на севере будет от 2 тепла до 2 мороза.
Кроме того, восток, юг и значительную часть центра прикроют облаками, поэтому здесь ожидается +3 +5, местами даже до +7 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
"Дождь, вероятно с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами в Полтавской, Черкасской и Днепре с районами. Днем практически повсюду в Украине - без осадков", - добавила синоптик.
В Киеве 17 марта осадков не ожидается.
"Ветер - с северо-запада, остается порывистым. Пока в столице будет холодновато: ночью -2 до +2, днем в пятницу до +7 градусов", - рассказала она.
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Когда в Украине потеплеет
По данным синоптиков, с 20 марта в Украине можно ждать потепления. Днем в южных, западных и центральных областях прогнозируется 12...18 градусов тепла. В восточном регионе прогнозируется от +9 до +12 градусов.
А вот 24 марта уже можно ждать летней жары. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.
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