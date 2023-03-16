В Украину неожиданно ворвется мороз: синоптик рассказала, где ждать настоящую зиму в марте

По данным синоптиков, с 20 марта в Украине можно ждать потепления. Настоящая жара придет к концу месяца.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине, несмотря на весну на календаре, вновь покажет свой характер. Синоптики прогнозируют морозы, которые накроют Украину этой ночью.

"В ближайшую ночь морозы будут составлять в западных областях Украины -1...-6 градусов. Днем "минусы" утихнут, ожидается +4...+9 градусов, на юге Одесской области, в Крыму и Приазовье +8...+12 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, на севере будет от 2 тепла до 2 мороза.

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Кроме того, восток, юг и значительную часть центра прикроют облаками, поэтому здесь ожидается +3 +5, местами даже до +7 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

"Дождь, вероятно с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами в Полтавской, Черкасской и Днепре с районами. Днем практически повсюду в Украине - без осадков", - добавила синоптик.

В Киеве 17 марта осадков не ожидается.

"Ветер - с северо-запада, остается порывистым. Пока в столице будет холодновато: ночью -2 до +2, днем в пятницу до +7 градусов", - рассказала она.

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Когда в Украине потеплеет

По данным синоптиков, с 20 марта в Украине можно ждать потепления. Днем в южных, западных и центральных областях прогнозируется 12...18 градусов тепла. В восточном регионе прогнозируется от +9 до +12 градусов.

А вот 24 марта уже можно ждать летней жары. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.

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