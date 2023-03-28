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Шторм будет валить с ног: на Украину надвигается опаснейший циклон - синоптики

28 марта 2023, 16:34
В Киевской области 29 марта будут порывы ветра достигать 20 м/с, ночью и днем возможны осадки в виде мокрого снега.
погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни не будет радовать солнцем и теплом. Как прогнозируют синоптики, неблагоприятные погодные условия ожидаются по всей Украине 29 марта.

Объявлен І уровень опасности, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности и опасных гидрологических явлениях.

"29 марта ночью и утром в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

видео дня
карта погоды

В Киевской области в этот день порывы ветра будут достигать 20 м/с, ночью и днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах может быть гололедица. Температура по Киевской области ночью будет 0-5 мороза, а днем 0-5 тепла.

Синоптика Наталка Диденко отмечает, что ветер в Киеве и области будет северо-западным, порывистым, с периодическими штормовыми порывами.

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карта погоды

Когда циклон покинет Украину

"В среду существенных осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами пойдет дальше. Только на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке - небольшого дождя", — отметила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Снегопады в Украине к концу марта

Ранее сообщалось о том, что до 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.

Также сообщают, что температура воздуха до конца марта сильно снизится.

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