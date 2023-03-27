Украину накроют сильнейшие ливни и снегопад: на дорогах будет "катастрофа" - синоптик

С 28 марта местами возможны порывы ветра в Украине до штормовых значений - 15-22 метров в секунду.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине уже сегодня вечером резко изменится. В западную часть Украины придет похолодание со снегом, которое уже на следующий день охватит и другие регионы.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что 28 марта активный циклон принесет в Украину осадки.

"В западных, северных областях на значительной части центра возможны сильные осадки. Дожди будут переходить в мокрый снег. На западе днем осадки ослабеют, на востоке дождь вероятнее во второй половине дня и вечером", - предупредила она.

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Ветер с юго-восточного будет меняться на северо-западный, 5-12 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до штормовых значений - 15-22 метров в секунду.

Кроме того, во многих областях Украины резко похолодает, до +1 +7 градусов. На востоке еще сохранится довольно высокая температура воздуха - +10 +16 градусов. В центральных областях и на юге столбики термометров будут показывать 6-12 градусов тепла.

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28 марта прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки. Ветер северо-западный, штормовой, порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем температура воздуха стремительно начнет снижаться и достигнет +5 +3 градусов.

Синоптик сообщает, что в ближайшие дни похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. Потепление ожидается только в субботу-воскресенье.

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Снегопады в Украине к концу марта

Ранее сообщалось о том, что 28 и 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.

Также сообщают, что температура воздуха до конца марта сильно снизится.

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