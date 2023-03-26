Украину накроет зимний "ад": синоптики рассказали о снегопаде и морозе

Температура воздуха в течение 28 – 29 марта в большинстве областей снизится до 2 – 5 градусов тепла, а ночью до минусов.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине с 28 марта резко изменится. В страну вернется настоящая зима. Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, температура воздуха значительно опустится в большинстве областей. Синоптики предупреждают о морозе на снег.

При этом понижение температуры ожидается уже с понедельника – вторника. Ощутимо похолодает будет уже 27 марта на Западе, а на Востоке 28-го еще будет держаться более теплая погода.

"Температура воздуха в течение 28 – 29 марта в большинстве областей снизится до 2 – 5 градусов тепла, а ночью до минусов", – отметила Диденко.

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Кроме того, Украину накроют снегопады.

Погода на 27 марта

В понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части Украины ожидают дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.

В Укргидрометцентре прогнозируют в восточных областях, ночью на Левобережье и Карпатском регионе небольшой дождь, днем в западных областях умеренные, местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Снегопады в Украине к концу марта

Ранее сообщалось о том, что 28 и 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.

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