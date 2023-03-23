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Украину накроет снежный шторм и ураган: синоптик назвала даты двух грозных дней

23 марта 2023, 15:59
Синоптик предупреждает, что похолодание может усложнить ситуацию на дорогах. Также смена погоды повлияет на самочувствие.
погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине к концу марта резко изменится. Как прогнозируют синоптики, 28-29 марта в Украине ожидается серьезное похолодание и даже снег.

"Начиная с западных областей температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших "минусов". К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые перейдут в снег", - сообщила синоптики Наталка Диденко.

Также снижение температуры и осадки будут сопровождаться сильным ветром.

видео дня

Синоптик предупреждает, что похолодание может усложнить ситуацию на дорогах. Также смена погоды повлияет на самочувствие, особенно на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

"Ориентировочно с 28-29 марта в Киеве также резко изменится погода. Ожидается существенное похолодание, дождь и даже мокрый снег", - прогнозирует Диденко.

Погода на 24 марта в Украине

карта погоды

В то же время 24 марта в Украине будет теплая погода с температурой +15 +20 градусов.

В Киеве до +20 градусов. Также в столице в пятницу возможен небольшой дождь.

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Снегопады в Украине к концу марта

Ранее сообщалось о том, что 28 и 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.

24 марта уже можно ждать летней жары. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.

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