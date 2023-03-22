Рано радоваться теплу: синоптик сообщил о мощных ливнях и снегопадах в марте

Погода в Украине до конца марта еще удивит. Как прогнозируют синоптики, наступившая неделя в Украине будет в целом теплой, с 23 марта температура воздуха повысится.
Столбики термометров местами будут подниматься до +24 практически летних градусов, пишет народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook.
Он прогнозирует, что с 23 марта в большинстве областей Украины ожидается потепление до 19 градусов тепла.
Иногда воздух будет прогреваться до +24 градусов. Будет много солнца.
Однако периодически ожидаются и сильные дожди, которые иногда будут сопровождаться грозами.
Кроме того, к концу марта, еще возможно существенное похолодание. Местами прогнозируется даже снег.
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Снегопады в Украине к концу марта
Ранее сообщалось о том, что 28 и 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.
24 марта уже можно ждать летней жары. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.
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