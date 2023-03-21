Достаем футболки: синоптики сообщили о мощнейшей "жаре" в Украине

Традиционно, теплее всего будет в южных и юго-восточных областях.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу марта решила показать украинцам настоящую весну. Так, в среду, 22 марта порадует украинцев теплой и солнечной погодой – термометры в течение дня будут показывать до +16 градусов.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что температура воздуха будет днем колебаться от +10 до +16 градусов, в зависимости от региона.

Традиционно, теплее всего будет в южных и юго-восточных областях.

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"На востоке и на большинстве территории юга будет сухо и даже солнечно. Ветер сейчас не порывистый, ласковый, что весной бывает не так часто, наслаждайтесь", – говорится в сообщении.

В Киеве в среду облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +12 градусов, а уже через день могут достичь +16 +17 градусов.

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Снегопады в Украине к концу марта

Ранее сообщалось о том, что 28 и 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.

24 марта уже можно ждать летней жары. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.

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