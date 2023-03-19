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Грядут большие перемены: синоптик рассказала об удивительной погоде с 20 марта

19 марта 2023, 20:30
В целом в дневные часы на этой неделе температура будет колебаться от +10 до +14 градусов.
погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине с 20 марта будет удивительной. Как говорят синоптики, стоит ожидать потепления, но не сразу.

Синоптик Наталка Диденко отмечает, что температура снизится только в среду 22 марта, также похолодания стоит ожидать к 30 марта.

По ее словам, понедельник 20 марта в Украине будет сухим и сравнительно теплым.

видео дня

В течение дня ожидается +9 +13, на юге до +14, на северо-востоке +8+10 градусов. В Киеве завтра без осадков +12 градусов.

В целом в дневные часы на этой неделе температура будет колебаться от +10 до +14 градусов.

Погода на неделю с 20 по 26 марта

Во вторник-среду стоит ожидать периодические дожди. Согласно данным Укргидрометцентра, температура в эти дни будет на уровне +11 +13.

Также, по предварительной информации, дожди пройдут в субботу, 25 марта. Ветер днем в первой половине недели будет на уровне 3-8 м/с, с четверга ускорится до 5-10 м/с.

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