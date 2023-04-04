Снегопады будут лупить: синоптики предупредили о мощном циклоне в Украине

Погода в Украине в начале апреля покажет еще сюрпризы. Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, местами в ближайшие дни может пойти мокрый снег.
В среду, 5 апреля, снег с дождем ожидается в западных и некоторых центральных областях. В остальных областях, кроме Харьковской, Луганской, Сумской, Львовской и Закарпатской областей - без существенных осадков.
В четверг, 6 апреля, мокрый снег прогнозируется на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В остальных регионах ожидаются дожди.
В пятницу, 7 апреля, дожди со снегом сохранятся только в на Закарпатье и во Львовской области. На юге, востоке в некоторых северных и центральных областях ожидаются дожди.
Погода на Пасху 2023 в Украине
Погода в Украине на Пасху, которую украинцы отмечают 16 апреля, будет с сюрпризами. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.
Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.
Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.
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