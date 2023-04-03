В Украину несется жарища: синоптик назвал дату резкого потепления до +23

15-16 апреля воздух днем будет больше прогреваться, а после Пасхи ударит невероятное потепление в Украине.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в апреле будет неустойчивая. Месяц начался с похолодания, снега и дождей.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что первая декада апреля будет прохладной и дождливой.

"В некоторых регионах ухудшение погодных условий может сопровождатсья мокрым снегом. В ночные и утренние часты с 3 по 5 апреля будут наблюдаться заморозки в большинстве областей, кроме юга и востока", - отметил синоптик.

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Во второй декаде апреля быстрого потепления не ожидается, а прохладный и влажный характер погоды будет преобладать. Однако, как утверждает Кибальчич, ночные морозы начнут отступать.

Погода на Пасху 2023

В середине месяца интенсивного и резкого потепления также не будет.

"После 15-16 апреля воздух днем будет больше прогреваться, и к началу третьей декады столбики термометров могут показывать от +20 до +25 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться от +7 до +12", - говорит синоптик.

Кибальчич прогнозирует, что в конце месяца существенно снизится количество осадков, а солнечных дней станет еще больше.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

"Апрель в нынешнем году на большей части территории Украины окажется влажным, местами чрезмерно. Месячное количество осадков суммарно превысит норму в 1,5-2 раза. Температурный режим будет иметь тенденцию к более низким показателям и в среднем за месяц окажется около нормы, в западных, северных и центральных областях местами ниже нормы на 1-3 градуса. В отдельные дни первой декады есть вероятность выпадения снега с установлением временного снежного покрова", - подвел итоги синоптик в своем детальном прогнозе погоды на апрель.

Погода на Пасху 2023 в Украине

Погода в Украине на Пасху, которую украинцы отмечают 16 апреля, будет с сюрпризами. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

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