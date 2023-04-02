Снег будет заметать Украину: синоптики предупредили о мощном циклоне и "диких" ливнях

Погода в первой декаде апреля в Украине будет с большими осадками. Ждем ливней, гроз и снегопада.

Погода на апрель в Украине / pixabay

Погода в Украине в первую неделю апреля будет дождливой и снежной. По прогнозу синоптиков, снег выпадет уже 3 апреля. ​

По данным метеорологического сайта Ventusky, в понедельник, 3 апреля, в Украине с самого утра прогнозируют снег.

Днем стоит ожидать снегопада почти по всему западу Украины, а также будет приближаться к Житомирской области.

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Вечером 3 апреля снег выпадет и в Житомирской, а также в Черновицкой области.

Снегопады в Украине в апреле продолжаться и 4 числа. Далее осадки вернутся в Украине 7 апреля.

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Карта снегопадов / ventusky.com

Погода на апрель

Как отмечет народный синоптик Станислав Щедрин, метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными, высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны.

На своей странице в Facebook Щедрин показал карту, на которой видно, что над Украиной находится холодный циклон.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

"В стране в ближайший период ожидаются холод, ливни и снегопады", - добавил он.

Погода на неделю с 3 апреля

"Уже с 3 апреля в Украину придут затяжные дожди, местами снегопады а также постепенное похолодание до +4 +7", - говорит синоптик.

В отдельные дни на западе даже до -1 +3 днем, такая погода будет и на Пасху в Украине, говорит Щедрин.

4 апреля, в южных и центральных областях, местами вероятны сильные ливни с грозами.

Погода на Пасху 2023 в Украине

Погода в Украине на Пасху, которую украинцы отмечают 16 апреля, будет с сюрпризами. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

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