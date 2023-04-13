Украину накроет мощная жара: когда ждать серьезного потепления - карта

Вторая декада мая в Украине будет по-летнему теплой. Столбики термометра будут подниматься до +24 градусов.

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Погода в Украине в мае / коллаж Главред, фото УНИАН

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

Погода на май в Украине

С 1 по 5 мая температура воздуха составит 20-21 градуса тепла.

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С субботы 6 мая по понедельник 8 мая температура немного спадет, после чего до 14 числа опять потеплеет до +20...+22.

Вторая декада мая будет по-летнему теплой. Столбик термометра будет подниматься до +24 градусов.

Осадки в мае могут быть: 14, 18, 19, 27, 28 и 30 числа.

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Карта погоды на май в Украине / meteoprog.com

Также синоптик отмечают, что после Пасхи 16 апреля в Украину придет резкое потепление.

В некоторых областях Украины столбики термометра будут показывать +20 градусов.

Кроме того, дожди и грозы будут постепенно отступать, и появится больше солнца.

Карта погоды до конца апреля / meteoprog.com

Ранее синоптики обещали погоду в Украине с сюрпризами. По прогнозу, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что до 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

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