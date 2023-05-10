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Синоптик назвала новую дату потепления: жарища возвращается

Мария Тупик
10 мая 2023, 18:59 обновлено 10 мая, 19:26
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По данным синоптика, завтра днем температура воздуха будет +13...+16 градусов.
погода, погода в украине
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине немного изменится. Как прогнозируют синоптики, в ближайшую ночь во многих областях Украины вероятны заморозки.

11 мая днем температура воздуха будет не более +16 градусов, осадки возможны в зависимости от региона.

"Ближайшая ночь, похоже, будет завершать парад заморозков. Ночью дождей в Украине не ожидается, будет сухо и ясно", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

видео дня

По данным синоптика, завтра днем температура воздуха будет +13...+16 градусов, в Карпатах и на крайнем востоке - +9...+11 градусов.

11 мая днем в восточных областях, местами в центральных и севере облачность и влажность увеличатся, местами пройдут небольшие, на востоке умеренные, дожди. В южной части и на западе без существенных осадков.

В Киеве ночью будет ясно. Температура воздуха ночью +5 градусов.

Днем периодические облака, без существенных осадков, но в отдельных районах есть возможность небольшого дождя, до +15 градусов.

Потепление в Украине

По ее словам, потепление в стране начнется уже в ближайшие выходные.

"С 12 мая температура воздуха наконец-то повысится!", - рассказала синоптик.

Карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

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