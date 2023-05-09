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Ворвется серьезная жара: в Украину идет невероятное потепление - синоптик

Мария Тупик
9 мая 2023, 18:14 обновлено 9 мая, 18:20
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Синоптик Наталка Диденко отмечает, что прогнозируется потепление уже с 12 мая.
погода, погода в уркаине,
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в начале мая не очень радует своим теплом. Как прогнозируют синоптики, потепление можно ожидать с 15 мая.

Как говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в стране можно ожидать незначительного потепления в дневное время. Ночи будут оставаться холодными. Также в мае в Украину придут традиционные осадки.

Кстати, по ночам не исключены заморозки на почве. Впрочем, температура будет не слишком высокой – всего 2-4 градуса тепла.

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"В дальнейшем, с 11 числа и до 14-го ночью преимущественно без осадков, а в дневные часы уже местами кратковременный дождь. Это означает, что антициклон будет меньше влиять на территорию Украины, будет ослабевать", - рассказала синоптик.

Когда ждать потепления в мае

По ее словам, потепление придет в страну с 15 мая.

"Пока можем говорить о том, что от 15-16 числа будет изменение синоптических условий, антициклон полностью покинет территорию страны, поступит циклон с юга, по предварительным прогнозам, будет поле пониженного давления, увеличится облачность. Это после 16 числа. Придут дожди, но пока сложно сказать, насколько длительные", – резюмировала Птуха.

При этом синоптик Наталка Диденко отмечает, что прогнозируется потепление уже с 12 мая.

"Но все же лучше заглянуть ближе к концу недели – там радушно машет рукой потепление. С 12 мая температура воздуха наконец-то повысится! На субботу-воскресенье теплые планы – как раз. Или дачи, или огороды, или поездки важны и не очень, или прогулки в парке, главное, май наконец-то улыбнется нам теплой прекрасной погодой", - написала синоптик в Facebook.

Карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

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