В Украину наконец-то идет потепление: синоптики назвали точную дату

В Украинском гидрометцентре рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Украине будет преобладать поле повышенного давления, за счет чего в большинстве регионов будет без существенных осадков, а температура существенно не изменится, однако в конце недели начнет теплеть.

В Украинском гидрометцентре отметили, что 9 и 10 мая в южной части, восточных и Днепропетровской областях, а днем 11 мая местами на Левобережье ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью составит 1-8° тепла. Повсеместно, кроме Закарпатья, юга и востока, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°. 10-11 мая на западе страны местами и в воздухе будут заморозки 0-3°.

видео дня

Температура днем по Украине составит 9-15° тепла, только на Закарпатье воздух прогреется до 16-20°.

12 мая в Украине будет без осадков, только на Закарпатье днем ожидается небольшой дождь. Температура ночью перед выходными составит 2-8°тепла, днем 13-19°.

"Имеем тенденцию, что в конце недели температура постепенно будет повышаться", - сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.

Также синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом 2023. Согласно прогнозу, лето будет относительно прохладным, но без резких скачков температур и осадков. Выше 29 градусов столбики термометров не поднимутся, а это означает, что невыносимой жары не будет.

Смотрите видео, какой будет погода в Украине в мае:

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