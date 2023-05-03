В Украину несется резкое похолодание: синоптик назвала, сколько продлится холодина

В Киеве 4 мая осадков хотя и не будет, однако увеличится облачность.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Как обещают синоптики, 4 мая небольшое похолодание коснется западных и северных областей Украины.

Температура воздуха снизится в течение дня до +11 +15 градусов.

По данным синоптик Наталка Диденко, на остальной территории страны днем будет +16 +22 градуса.

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"Атмосферный фронт, который принесет это небольшое похолодание, обусловит небольшие дожди только на западе и севере Украины. Временами дождь не долетает до земли, ограничится лишь увеличением облачности", - написала она.

Центр, восток, юг Украины в четверг – сухая солнечная погода.

В Киеве 4 мая осадков хотя и не будет, однако увеличится облачность.

Температура воздуха будет оставаться в комфортных пределах, но все же снизится до +16 градусов.

5 мая есть вероятность небольшого дождя, а 6-7 мая похолодает еще на несколько градусов.

В ночь на воскресенье в окрестностях Киева возможны небольшие заморозки.

Карта погоды / meteoprog.com

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Погода в мае

Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в мае ожидается в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура воздуха будет 13-17 градусов, в горах - от 7 до 12 градусов тепла.

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