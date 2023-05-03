УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину несется резкое похолодание: синоптик назвала, сколько продлится холодина

Мария Тупик
3 мая 2023, 20:19 обновлено 3 мая, 20:29
51
В Киеве 4 мая осадков хотя и не будет, однако увеличится облачность.
погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Как обещают синоптики, 4 мая небольшое похолодание коснется западных и северных областей Украины.

Температура воздуха снизится в течение дня до +11 +15 градусов.

По данным синоптик Наталка Диденко, на остальной территории страны днем будет +16 +22 градуса.

видео дня

"Атмосферный фронт, который принесет это небольшое похолодание, обусловит небольшие дожди только на западе и севере Украины. Временами дождь не долетает до земли, ограничится лишь увеличением облачности", - написала она.

Центр, восток, юг Украины в четверг – сухая солнечная погода.

В Киеве 4 мая осадков хотя и не будет, однако увеличится облачность.

Температура воздуха будет оставаться в комфортных пределах, но все же снизится до +16 градусов.

5 мая есть вероятность небольшого дождя, а 6-7 мая похолодает еще на несколько градусов.

В ночь на воскресенье в окрестностях Киева возможны небольшие заморозки.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.

Погода в мае

Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в мае ожидается в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура воздуха будет 13-17 градусов, в горах - от 7 до 12 градусов тепла.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама

Главное за день

В Украину несется резкое похолодание: синоптик назвала, сколько продлится холодина

В Украину несется резкое похолодание: синоптик назвала, сколько продлится холодина

20:19 Синоптик
"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву": Зеленский прокомментировал "атаку" на Кремль

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву": Зеленский прокомментировал "атаку" на Кремль

19:10 Украина
В России СМИ заявили, что по Киеву готовятся нанести ядерный удар

В России СМИ заявили, что по Киеву готовятся нанести ядерный удар

18:06 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:19

В Украину несется резкое похолодание: синоптик назвала, сколько продлится холодина

20:08

"Умерший папа звал её к себе": в Умани мужчина опознал погибшую жену по халату, а сына - по кофточкеВидео

19:59

Задача для самых умных: только люди с высоким IQ найдут ошибку на изображении больничной палаты

19:50

Как часто надо поливать помидоры: золотое правило удивит богатым урожаем

19:10

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву": Зеленский прокомментировал "атаку" на КремльВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:05

Атака на Кремль: во время взрыва на крыше резиденции Путина заметили двух "карлсонов"Видео

18:47

После разглашения о визите Зеленского в Германию может назревать скандал - The Guardian

18:44

Серьёзно, 2 ракеты с ядерной боевой частью привезли на аэродром для удара по Украине?мнение

18:42

Создатель искусственного интеллекта сожалеет о разработке: ее может использовать Путин

Реклама
18:06

В России СМИ заявили, что по Киеву готовятся нанести ядерный ударВидео

17:29

Должны были уехать 116 человек: оккупанты обстреляли пассажирский поезд в Херсоне

17:20

Испугались удара ВСУ: оккупанты перегнали большинство кораблей из Крыма в РФ – ГУРВидео

17:17

4 знака зодиака окутает успехом в мае: кому серьезно повезетВидео

17:09

Всего 1 действие принесет успех каждому 4 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

16:59

В Украине будут изымать символы "советщины": ВРУ приняла закон "АнтиПушкин"

16:55

"Уже все началось": напуганный Пригожин в истерике заявил, что ВСУ пошли в наступлениеВидео

16:48

Алла Пугачева внезапно вернулась в МосквуВидео

16:32

Парад на 9 мая будет: в Кремле Песков сделал хорошую мину при плохой игре после атаки дроновВидео

16:18

Взрыв над Кремлем всколыхнет всю Россиюмнение

16:14

Наделены мощной энергетикой и стальным характером: имена женщин, которые правят миром

Реклама
15:53

Неизвестный беспилотник ударил по Кремлю: у Зеленского заявили, что ничего не знают

15:50

Скоро будут наступательные действия, а после них и самолеты - ЗеленскийВидео

15:29

Близких родственников погибших на войне демобилизуют: ВРУ одобрила решение

15:17

Меган Фокс съехала от скандалиста-жениха - СМИ

15:12

Мощный взрыв и искры в небе: в Кремле начался пожар после ночной атакиВидео

14:56

Пока Кацурин возился на кухне: Дорофеева щегольнула стройными ногами в мини-шортах

14:54

Зеленский едет в Германию: все подробности визита президентаВидео

14:46

Картофельное пюре с яйцом и молоком разорвало интернет: как приготовить эту вкуснотуВидео

14:31

Когда будет Яблочный и Медовый Спас: даты, традиции и история праздников

14:23

В память о герое в Мукачево расцвели 13 тысяч тюльпанов: трогательная история от супруги Романа Жука

14:18

Как почистить кожаную куртку дома: 4 шага и 11 самых эффективных способов

13:59

Все не могут получать доплаты за то, что служат государству - Данилов о 30 тысячах военным

13:50

"Нас могли убить": в спецпроекте Комарова "Год. За кадром" Резников откроет подробности визита в беларусь на переговоры с рфВидео

13:34

Могут ли сотрудники военкоматов вручать повестку через родственников: ответ юристаВидео

13:19

"Мы за Украину": в Ялте школьника заставили извиниться перед Путиным и РоссиейВидео

12:49

"Набирай, номер не изменился": Леся Никитюк решила "подбить клинья" к Джареду Лето

12:41

Как в СССР обходились без подгузников: интересные факты из прошлого

12:18

Контрнаступление ВСУ и "оборона" оккупантов: Мусиенко раскрыл тактику врагаВидео

12:07

Херсонская Тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi

12:07

Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

Реклама
11:42

В Херсоне оккупанты обстреляли гипермаркет: есть жертвы и раненые

11:38

Контрнаступление может привести к увеличению жертв украинских военных - WPВидео

11:37

6600 гривен помощи от ООН: кто в Украине имеет право и как получить деньгиВидео

11:29

"Путин должен отдать приказ": эксперт объяснил, когда полностью прекратятся обстрелы УкраиныВидео

11:22

"Нужно убираться как можно быстрее": Данилов заявил, что Украина любым способом освободит КрымВидео

11:06

Ночью РФ атаковала дронами пять областей Украины: что известно о "прилетах" и разрушениях

10:50

Нужно ли сломя голову бежать за долларами: эксперт посоветовал украинцам, куда вкладывать сбереженияВидео

10:22

"Нафтогаз" зафиксировал тариф на газ на целый год: сколько будем платить

10:21

Война в самой ярчайшей форме продемонстрировала отсталость российского оружиямнение

10:12

ВСУ готовы и к контрнаступлению, и к обороне - генерал Милли

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять