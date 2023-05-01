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Ворвется сильное потепление: синоптики предупредили о сильнейшей жаре

Мария Тупик
1 мая 2023, 20:56 обновлено 1 мая, 20:56
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Заморозки прекращаются, и ночная температура будет колебаться в пределах +2-9 тепла.
погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале мая будет теплой. После значительных заморозков в страну придет долгожданное потепление.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что во второй половине недели в северных, западных и частично центральных районах метеорологи обещают дожди.

2 мая температура по всей территории Украины прогреется до +15-20, в Закарпатье и Прикарпатье до +23 тепла.

видео дня

Заморозки прекращаются, и ночная температура будет колебаться в пределах +2-9 тепла.

Погода на май

При этом, по данным Укргидрометцентра, в Украине в мае погода ожидается в пределах климатической нормы.

Об этом свидетельствует прогноз. Средняя месячная температура воздуха будет 13-17, в горах 7-12 тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6 мороза, местами в горных районах и Сумской области 7-10 мороза, на побережье морей 0-3 тепла.

Абсолютный максимум – 30-37, в Одесской, Луганщине и в Крыму до 38-39, в Карпатах и горах Крыма 26-29.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы. Только в Закарпатье и Прикарпатье выпадет 132-170 мм осадков, что несколько больше нормы.

Средняя месячная температура предполагается 14-18 тепла, в горах 10-13, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, в Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что несколько больше нормы.

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Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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