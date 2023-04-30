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В Украину ворвется жара +20: синоптик назвала самые теплые дни

Мария Тупик
30 апреля 2023, 17:59 обновлено 30 апреля, 18:04
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В начале мая погода в Украине будет очень переменчивой. Теплые дни стоит ждать только 2 дня.
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Погода в Украине / фото pixabay, коллаж Главред

Погода в Украине в начале мая будет холодной. Как прогнозируют синоптики, май начнется с заморозков, снижение температуры ожидается на западе и севере страны.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что заморозки также могут быть в Винницкой области, а вот в Сумской области они маловероятны.

По словам синоптика, во всех других областях Украины ночью ожидается +3 +8, а вот днем термометры покажут +11 +15. При этом на Закарпатье и Одесщине днем столбики термометров поднимутся до +15 +20.

видео дня

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

На левобережье Украины возможны дожди, а на остальных территориях будет сухая погода. Ветер будет порывистый в северном направлении.

В Киеве температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +5, иногда возможны заморозки. А вот днем она составит до +14. Погода будет солнечной, дождей не ожидается, но насладиться первым майским днем помешает порывистый ветер.

Во вторник и среду, 2 и 3 мая, будет достаточно тепло, а вот 4-5 мая на севере и западе Украины снова ожидаются похолодания. В выходные на большинстве территории Украины также будет холодно, но на востоке страны термометры покажут до +15 +20.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

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Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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