Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптик

По всей Украине, кроме запада, с 27 апреля будут проливные дожди.

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Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине из-за циклона Udo резко изменится. В Украине будут бушевать холодные дожди и сильнейший ветер.

Как отмечают синоптики, такая погода продержится до конца недели, однако с 1 мая ожидается потепление.

По данным синоптика Наталки Диденко, температура воздуха в четверг, 27 апреля, в среднем составит ночью +3 +8 градусов, а на западе Украины столбики термометров даже могут опуститься до 0 +3 градусов, причем в некоторых регионах возможны заморозки.

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Днем холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Черкащина-Кропивницкий-Одесщина – там термометры покажут максимально +9 +12 градусов.

На западе днем температура воздуха будет +10 +13 градусов,

На востоке – +17 +22 градуса, в центральных областях – +15 +20.

В Винницкой области – +10 градусов, в южной части – +15 +20, в частности, в Одесской области +12 градусов.

Карта погоды в Украине / meteoprog.com

По всей Украине, кроме запада, будет проливной дождь.

В Киеве 27 апреля ожидается дождливая холодная ветреная погода. Температура воздуха составит +5 +7 градусов ночью и до +10 градусов днем.

Когда в Украине потеплеет

По данным синоптика, такая погода продержится до конца апреля, а уже с мая ожидается потепление.

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Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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