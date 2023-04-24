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Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодины

Мария Тупик
24 апреля 2023, 20:49 обновлено 24 апреля, 20:49
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В Украине будет наблюдаться штормовой ветер и значительное похолодание.
погода, погода в украине
Погода в Украине / фото УНИАН, коллаж Главред

Погода в Украине в ближайшие дни будет вновь прохладной. Как отмечают синоптики, 23 апреля украинцы еще будут наслаждались теплой погодой, а уже на следующий день в Украину придет новая волна похолодания, однако ненадолго.

Синоптик Наталья Диденко на Facebook отметила, что 24 и 25 апреля в Украине будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, которая со временем пойдет на убыль.

Во вторник, 25 апреля, в Украине будет достаточно тепло – температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +14 +19 градусов.

видео дня

При этом в Луганской области и на крайнем западе Украины будет несколько прохладнее – около +10 +14 градусов. В западных областях также усилится южный ветер, который составит 15-18 м/с.

"Дожди пройдут в западных областях, в восточной части, на Сумщине, Полтавщине, в Днепре с районами и в Запорожье. На остальной территории - без осадков", — сообщила синоптик.

В Киеве 25 апреля будет сухая теплая комфортная погода, а максимальная температура воздуха будет достигать +19 градусов.

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Когда ждать похолодания в Украине

Похолодание придет в Украину со среды, 26 апреля. При этом синоптики отмечают, что на востоке все равно будет достаточно тепло.

карта погоды

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Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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