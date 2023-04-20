Украину атакует шторм: синоптики назвала дату сумасшедшего циклона

В Киеве 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода с невысокой температурой воздуха около +9 +10 градусов.

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Погода в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН

Погода в Украине резко испортилась после Пасхи. Украинцев ждет холодная и малоприятная погода 21 апреля.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко в большинстве областей Украины пройдут дожди.

Кроме дождя, согласно прогнозу, настроение жителям страны подпортит сильный ветер - возможны штормовые порывы 15-20 метров в секунду.

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"В центральных областях, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганщине, даже южной Одесщине, конечно, в Карпатах ожидается стужа, днем только +8 +12 градусов. На юго-востоке Украины, в большинстве западных областей все же весна покажет теплый характер +12+16 градусов", — рассказала о температуре в этот день Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В Киеве 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода с невысокой температурой воздуха около +9, +10 градусов.

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Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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