Украину атакует шторм: синоптики назвала дату сумасшедшего циклона

Погода в Украине резко испортилась после Пасхи. Украинцев ждет холодная и малоприятная погода 21 апреля.
Как сообщает синоптик Наталка Диденко в большинстве областей Украины пройдут дожди.
Кроме дождя, согласно прогнозу, настроение жителям страны подпортит сильный ветер - возможны штормовые порывы 15-20 метров в секунду.
"В центральных областях, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганщине, даже южной Одесщине, конечно, в Карпатах ожидается стужа, днем только +8 +12 градусов. На юго-востоке Украины, в большинстве западных областей все же весна покажет теплый характер +12+16 градусов", — рассказала о температуре в этот день Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
В Киеве 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода с невысокой температурой воздуха около +9, +10 градусов.
Читайте такжеЗачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делать
Погода на май в Украине
Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.
По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.
Читайте также: