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Украина "поплывет": страну накроют сильнейшие ливни - синоптики

Мария Тупик
18 апреля 2023, 18:38 обновлено 18 апреля, 18:44
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В Киеве будет облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость восточного ветра – 7-12 м/с.
погода, погода в украине
Погода в украине / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой. Как прогнозируют синоптики, местами стоит ждать грозы.

В Укргидрометцентре добавляют, что температура воздуха будет по-весеннему теплой.

В регионах облачно с прояснениями. Ночью на западе и на юге синоптики прогнозируют небольшие дожди, а в Карпатах — с мокрым снегом. Днем в Украине кроме северной части местами кратковременные дожди, а на юге — с грозами.

видео дня

Ночью температура воздуха на территории Украины будет от +5 до +10. Днем столбики термометров поднимутся до 12-17 тепла. В Карпатах в течение суток синоптики обещают +2-7.

В Киеве будет облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость восточного ветра – 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет 5-10 тепла, а днем поднимется до +12-17.

карта погоды

Опасная погода 19 апреля

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области. Умеренная - на высокогорье Прикарпатья, западной и центральной части Закарпатья.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

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Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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