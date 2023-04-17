Когда в Украину прилетит тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни будет пасмурной и с небольшими осадками. Как сообщают синоптики, 18 апреля средняя температура воздуха будет составлять около 14 градусов, при этом на западе страны возможны дожди.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в большинстве областей Украины температура воздуха будет колебаться от +12 до +15 градусов. При этом на западе будет несколько холоднее – около +9 +12 градусов, а на юге теплее всего – до +17 +20 градусов.
"Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории - сыро, облачно, однако без существенных осадков", — подчеркнула синоптик.
В Киеве осадков не предполагается, при этом воздух прогреется до +13 +14 градусов.
По словам Диденко, в целом в течение недели в Украине будет достаточно прохладно, утром и ночью холодно, а днем умеренно тепло.
Синоптики отмечают, что значительное потепление в Украине придет к концу месяца.
По данным ресурса meteoprog, уже с 25 апреля можно ожидать от +19 +20 градусов тепла.
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Погода на май в Украине
Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.
По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.
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