Когда закончатся дожди и холодина в Украине: синоптики показали карту и назвали дату потепления

Погода в Украине в первую неделю после Пасхи 2023 будет прохладной и контрастной.
17 апреля в восточных, центральных и северных областях ночью могут наблюдаться заморозки до 0 -3 градусов, днем средняя температура +8+13 градусов.
С 18 по 20 апреля начнется ощутимое повышение дневной температуры воздуха до +15 +20 градусов, ночью сохранится вероятность заморозков на почве и, местами, в воздухе на западе и севере Украины.
Погода в Киеве
В Киеве в первые три дня после Пасхи будет пасмурно. Дневная температура +12 +15 градусов, ночная +7+9 градусов.
Погода в Днепре
В Днепре после Пасхи пасмурно, пройдут дожди. Дневная температура +13 +14 градусов, ночная +6 +9 градусов.
Погода в Харькове
В Харькове в первые три дня после Пасхи пасмурно, кратковременные дожди. Дневная температура +14 +15 градусов, ночная +6 +9 градусов.
Погода во Львове
Во Львове в первые три дня после Пасхи будет пасмурно, дождливо. Дневная температура +12+13 градусов, ночная +7+9 градусов.
Погода в Одессе
В Одессе в первые три дня после Пасхи пасмурно, кратковременные дожди. Дневная температура +12+13 градусов, ночная +9 градусов.
Погода на май в Украине
Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.
По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.
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