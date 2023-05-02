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Ворвется самое сильное похолодание: в Украину несется знойный "мороз"

Мария Тупик
2 мая 2023, 20:23 обновлено 2 мая, 20:34
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Уже 5 мая в Украине пройдут дожди, а 6-7 мая снова придет похолодание.
погода, погода в Украине
Погода в Украине / фото pixabay, коллаж Главред

Погода в Украине, после незначительного потепления, вновь будет неприятной. Как прогнозируют синоптики, уже с 5 мая в Украину снова придет похолодание, которое западные области почувствуют уже в среду. Ближе к выходным возможны даже заморозки.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что 3 мая кратковременные дожди возможны в западных областях.

На остальной территории сохранится сухая погода. Днем столбики термометров будут показывать +14 +22 градуса, однако в западных областях начнется понижение температуры, местами прогнозируется до +12 +15 градусов.

видео дня

В Киеве в среду будет тепло, до +20 градусов, но облачно. Осадков не ожидается.

Уже 5 мая в Украине пройдут дожди, а 6-7 мая снова придет похолодание.

В ночь на 7 мая (на воскресенье) на севере Украины, включая Киевщину, есть вероятность заморозков.

Карта погоды в Украине на 14 дней
Карта погоды в Украине на 14 дней / meteoprog.com

Погода в мае

Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в мае ожидается в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура воздуха будет 13-17 градусов, в горах - от 7 до 12 градусов тепла.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.

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