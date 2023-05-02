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Жары не будет: синоптик озвучил прогноз погоды для Украины на лето 2023

Анна Ярославская
2 мая 2023, 16:01
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Самым жарким месяцем лета в этом году будет август. Причем осадки ожидаются лишь в один день месяца.

Прогноз погоды на лето
Синоптик сделал прогноз погоды на лето 2023 в Украине / Фото pixabay.com

Погода в Украине летом 2023 года будет относительно прохладной, без осадков и резких скачков температур. Выше 29 градусов столбики термометров не поднимутся, а это означает, что невыносимой жары не будет.

Погода в Украине в июне 2023

Синоптик прогнозирует, что первый месяц лета будет теплым, но температура воздуха ожидается на 2 °С ниже средних показателей за последние десять лет. В течение месяца температура воздуха будет колебаться от 15 °С до 27 °С тепла.

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Июнь не испортят дожди, как это было весной. Ожидается всего лишь несколько дней с осадками.

Прогноз погоды на июль 2023

Июль будет холоднее, чем прошлом году. Погода в Украине будет сухой и солнечной с незначительным количеством осадков в начале месяца.

Столбики термометров поднимутся до 16- 28 °С тепла.

Погода в Украине в августе 2023

Август 2023 будет жарким и засушливым, при этом высокая температура воздуха может сохраняться до конца месяца.

Синоптик прогнозирует, что осадки будут лишь в один день месяца. Температура воздуха ожидается в пределах 12 - 29 °С тепла.

Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в мае ожидается в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура воздуха будет 13-17 градусов, в горах - от 7 до 12 градусов тепла.

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