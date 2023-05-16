Ворвется мощная гроза: синоптики предупредили об атаке сильных ливней

Температура по области ночью 10-15, днем 21-26. В столице ночью 11-13, днем около 25.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет с дождями и грозами. Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что 17 мая на западной части Украины прогнозируется кратковременные дожди и грозы.

При этом, на остальной территории осадки не ожидаются.

17 мая в западных регионах облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

видео дня

Температура ночью 10-15, в восточных регионах 7-12; днем 21-26, в Закарпатье и местами в Прикарпатье 18-23.

В Карпатах ночью 6-11, днем 15-20.

Карта погоды / meteoprog.com

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области переменная облачность, осадки не ожидаются.

Температура по области ночью 10-15, днем 21-26. В столице ночью 11-13, днем около 25. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

Погода на выходные 20-21 мая

На выходные, 20 – 21 мая, местами в Украине ожидаются небольшие дожди, преимущественно в дневное время.

Ветер северо-восточной четверти, 5 – 10 м/с. Температура в ночное время +10…+15, днём воздух прогреется до +22…+28.

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