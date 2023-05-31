Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погода

Погода в Украине в начале лета будет теплой, но с сюрпризом. Как отмечают синоптики, 2 июня придет атмосферный фронт, который принесет осадки, более присущие маю.
Синоптика Наталка Диденко прогнозирует, что максимальная температура воздуха 1 июня будет составлять в большинстве областей +22...+27 градусов.
При этом преимущественно будет без осадков, хотя дожди с грозами все же вероятны в Карпатах, местами в Запорожской и Донецкой областях (ближе к Азовскому морю).
В Киеве лето "дебютирует" теплым комфортным воздухом. Днем ожидается до +25, +26 градусов. Без осадков.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода 2 июня будет дождливой. Начиная с западных областей, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет дожди с грозами.
По данным ресурса meteoprog.com, в Украине стоит ожидать похолодания в первые выходные лета.
Погода на лето 2023
Метеоролог Вазира Мартазинова не исключает, что в конце мая – начале июня в Украине возможно похолодание. Она прогнозирует начало настоящего лета со второй половины июня.
Также о жарком лете предупреждает народный синоптик Владимир Деркач. Он прогнозирует новые температурные рекорды.
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