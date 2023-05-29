В Украину ворвется похолодание: синоптики рассказали, где ждать +7

Температура воздуха ночью в Украине ожидается +10 +16 градусов, а в западных и северных областях похолодает до +7.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине с 30 мая будет дождливой. Как прогнозируют синоптики, мокрая и штормовая погода ожидается до 2 июня.

Синоптики Укргидрометцентра сообщают о грозах в Украине.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в юго-восточной части страны и Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории, а также 1 июня в Украине будет без осадков.

При этом в пятницу, 2 июня, по прогнозу также будет без осадков, лишь в западных и северных областях днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный с переходом на западный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +10 +16 градусов, а в западных и северных областях местами возможны +7 +9, днем +21 +27.

При этом 30 и 31 мая на востоке и юго-востоке страны ожидается +18 +24 градусов.

Температура в пятницу, 2 июня, ночью прогнозируется +8 +14, а в южных областях до +17.

Днем синоптики прогнозируют +22 +28 градусов, а в восточной части +19 +25.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на лето 2023

Метеоролог Вазира Мартазинова не исключает, что в конце мая – начале июня в Украине возможно похолодание. Она прогнозирует начало настоящего лета со второй половины июня.

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Также о жарком лете предупреждает народный синоптик Владимир Деркач. Он прогнозирует новые температурные рекорды.

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